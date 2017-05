Lexington après le cross.

" Beaucoup d’émotions sur ce cross.

Comme prévu le temps était quasi impossible seuls 5 cavaliers ont réussit sur les 59 au départ dont un certain Maxime Livio dont c'est le troisième cross maxi en 4* avec Qaloa d'affilé.

Ils ne sont plus que 42 à être à la visite de demain. 26 sont sans incidents et donc seuls 5 max.

Le nouveau classement :

1° Michael Jung GER 38.7 pts

2° Maxime Livio FRA 44.6 pts (+5.9 pts)

3° Zara Tindall GBR 46.6 pts (+7.9 pts)

A noter le meilleur cross américain est à mettre au crédit de Erin Sylvester qui se voit offrir un discovery de chez Land Rover pour les deux prochaines années.