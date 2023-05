Lexington 5*

Tamra Smith s’est adjugée le 5* américain avec Mai Baum son partenaire pour l’équipe étasunienne aux derniers mondiaux. 15 ans qu’il n’y avait pas eu de victoire à domicile, 12 ans qu’une femme ne s’y était pas imposée. Elle devance un Tom McEwen qui a merveilleusement su concilier la remise en confiance de JL Dublin sur ce niveau d’épreuve et la combativité. Elisabeth Halliday Sharp complète le podium.

Déception pour le couple champion du Monde gagnant du dressage mais pas dans le bain sur le cross : 20 points aux obstacles et autant au temps. Elle aurait été mieux inspirée d’abandonner.

Magnifique performance du couple tricolore auteur d’une spectaculaire remontée après une 20ème place suite à un dressage émotif suivi d’un double sans faute avec le manière. Du style et du courage pour une belle 6ème place. Chapeau à Maxime Livio et Carouzo Bois Marotin.