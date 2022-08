A Strzegom la France a pris la tête aux championnats d’Europe Poneys à la fois en individuel et par équipes au classement provisoire établi après le dressage. Mae Rinaldi a pris les rênes de la compétition avec Boston Du Verdon et un score provisoire de -25,6 points. Une bonne note qui contribue à placer ses coéquipier Zoe Ballot, Ambroise Maindru et Océane Villeton en tête du classement des nations.