Les jeune chevaux au Lion

209 jeunes chevaux en compétitions à l'Isle Briand (CP)

Mardi 8 et mercredi 9 juin, les jeunes chevaux ont fait escale à l'Isle Briand pour un Concours Complet Interrégional de la Société Hippique Française. Etape clé, notamment pour les chevaux de 6 ans, qui veulent se qualifier pour la Finale Nationale.

Cette dernière étape se déroulera lors de la Grande Semaine de Pompadour du 9 au 12 septembre où les 3 premiers chevaux de 6 ans repartiront avec leur qualification pour le Mondial du Lion.

Les grands noms du concours complet français étaient donc présents : Alexis Goury, Nicolas Touzaint, Astier Nicolas, Lt Col Thibaut Vallette ou encore Thomas Carlile.

L'occasion de présenter leur piquet de jeunes chevaux et potentiels futurs champions. Des performances sportives de haute volée, puisque sur les 2 jours certains cavaliers montaient plusieurs chevaux. Notamment Alexis Goury qui a enchainé les 3 tests avec 9 chevaux et Thomas Carlile avec 7 chevaux. Un vrai marathon pour les cavaliers sur les pistes mais également pour leurs grooms en dehors entre la préparation et l'échauffement des chevaux. (résultats dans la suite)

Résultats

Cycle classique 6 ans

1er - Nicolas Touzaint et FIBONACCI DE LESSAC

2ème - Thomas Carlile et FAIR LADY DES BROUCKS

3ème - Martin Denisot et FEU FOLLET D'EMS

Cycle classique 5 ans

1er - Alexis Goury et GOLDEN DES FROTTARDS

2ème - Astier Nicolas et GRAVURE DE LA MOULINE

3ème - Alexis Goury et GALACTIK BLANC

Cycle Classique 4 ans

1er - Sébastien Cavaillon et HASHTAG DE LA VIGNE

2ème - Emmanuelle Plee et HEROE DE CAFENY

3ème - Maxime Pons et HONGKONG DU DOMAINE

Crédits photos : Les Garennes