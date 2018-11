Les JEM c'est fini

Ha les premiers JEM de Stockhlom avec JJ Boisson, Fred de Romblay, Gilles Pons, JP Blanco et Didier Séguret qui aurait pu chiper le titre de champion du Monde à Blyth Tait. Pas de Médaille ce coup-là mais l’argent successivement par équipe à la Haye (Bigot, Teulère, Duroy), Rome (Bigot, Duroy, Scherer, Mull) et Jerez (Lyard, Teulère, Force, Courrèges). Le point d’orgue sera bien sûr le titre mondial de Jean et Espoir en Espagne. Et puis il aura fallu attendre cette année pour revoir des bleus sur un podium Mondial (Valette, Livio, Dufresne, Schauly). Et voilà c’est fini il n’y aura plus de JEM : top compliqué, trop couteux, trop d’erreurs. Chaque discipline devra se trouver son championnat pour dans 4 ans. Les dossiers sont à constituer avant le mois de février. Cela fait pas mal d’incertitudes pour des compétitions qui seront qualificatives pour les JO de 2024. Au moins là-dessus, pas de problèmes pour nous. La France sera qualifiée automatiquement en tant que nation organisatrice.