Après la familiarisation du matin, l’inspection vétérinaire de l’après midi (une formalité) et bien sûr la première reco… (et les premières averses) les équipes ont été désignées. La France a un bon numéro de tirage au sort : 7ème derrière les Allemands.

Les équipiers sont dans l’ordre (horaires de dressage entre parenthèses et horaires complets dans la suite) :

Sidney Dufresne et Trésor Mail (jeudi 10h57)

Thomas Carlile et Upsilon (jeudi 14h42)

Gwendolen Fer et Traumprinz (vendredi 11h54)

Thibaut Vallette et Qinq du Briot (vendredi 15h39)

Les individuels sont :

Cédric Lyard et Qatar du Puech Rouget (vendredi 10h43)

Mathieu Valandeghem et Trouble Fête ENE HN (vendredi 10h22)