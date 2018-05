Le prix de Price

11 ans qu’une femme n’avait pas remporté Badminton (c’était Lucinda Fredericks) la chose est réparée. Le CSO a rebattu les cartes avec seulement 4 sans faute dans un temps serré. Tous britanniques plus notre Kiwi préférée en tête après son fantastique cross de la veille. Certes son tour a été musical au point qu’on pouvait se demander ce que faisait Tim pendant ce temps, mais c’est passé. Jonelle n’a même pas fait la barre à laquelle elle avait droit. Pour Townend le grand chelem s’envolait d’autant qu’il n’assurait le sans faute qu’avec le cheval le moins bien placé faisant deux barres avec l’autre. Il est 2ème et 5ème, une semaine après avoir remporté le Kentucky, cela reste extraordinaire et sécurise sa place de numéro 1 mondial. Avec deux barres Jung et Sam finissent 10ème, un des pires classements de leur carrière hors norme. Sur la manière, on retiendra le tour de Tom McEwen avec un Toledo de Kerser qui a le pédigrée pour être à l’aise sur les barres (Diamant de Sémilly X Papillon Rouge). Chez nos bleus, avec une petite faute de cul de Qatar Cédric finit 38ème tandis que Régis alourdissant son addition de 20points.