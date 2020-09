Le Pin suite et fin

Tout d’abord bravo à nos jeunes champions : Margaux Guadagnino chez les Minimes, Marie Marnay chez les cadets, Jades Bourguet chez les juniors et Anouk Canteloup chez les jeunes cav. Darmagnac de Beliard dans les 7 ans qui devrait emmener une belle délégation de sa génération au Mondial. Dans la Pro1 Sébastien Cavaillon fait la razzia en 1, 2 et 4 places.

Dans la pro élite le coup de théâtre sonnait avec l’abandon pour blessure de Qing du Briot qui avait si bien couru la veille. Malheureuse aussi Gwendolen perdait la seconde place acquise dès le dressage à cause de deux barres qui rétrogradent Romantic Love en 15ème place. Guère mieux pour Traumprinz qui sortait à 4 pts. Presque la moitié des couples encore en lice restaient sur un score vierge. Plus mordant qu’à l’accoutumé sur le cross Sidney et Trésor laissaient s’échapper la seconde place pour deux secondes de temps dépassé au CSO : une de trop au profit de Victor Levecque et Phunambule des Auges. Christopher avait la victoire à la portée des sabots d’un Totem toujours très à l’aise sur les barres. Une saison qui se termine au mieux pour ce couple à moins que le chant des sirènes étoilées de fin de saison se fasse entendre. Cliquez ICI pour les résultats

Au chapitre de satisfaction retrouver Absolut Gold en pleine forme et Babylon de Gamma en constance ascension est des plus encourageants pour l’avenir.

Voilà qui clôt de belle façon trois belles cessions de concours au Pin après le Grand Complet, les jeunes chevaux et ce Grand National. Vivement l’année prochaine avec des championnats d’Europe de plus en plus probables mi-aout avec ou sans JO nippons.