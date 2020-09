Le Pin suite

Belle journée de cross ensoleillée au Pin. Du cross très raisonnable dans toutes les épreuves. Le manque de course est patent chez quelques-uns et ce premier anniversaire de la disparition de Thaïs devait se passer en douceur. Une grosse boule au ventre n’a pas quitté Michel Asseray de la journée et il n’était pas le seul.

Peu d’évolution donc dans les classements si ce n’est quelques ajustement au chronomètre comme dans la Pro 1 où Anouk Canteloup perdait le leadership au profit de Louis Seychal et son Bakar de l’Océan. Ou encore Darmagnac de Beliard qui chipait la vedette chez les 7 ans. Dans la Pro Elite sans surprise le trio de tête reste dans le même ordre et comptaient parmi les 22 sans-faute-maxi sur 34 partants. Pas vraiment une course plate car intéressante techniquement à suivre mais une course claire et fair. On déplorait tout de même l’élimination de Zanzibar Villa Rose 7ème du dressage pour lequel rien ne semblait coller aujourd’hui ou le refus d’un Vendée Globle Jack à peine plus à son aise. Api du Libaire 4ème du classement provisoire était hélas non partant. Quing et Thibault s’oriente donc vers une seconde victoire d’affilée et celle au classement général du grand national mais il n’a droit qu’à une poignée de temps puisque les cinq premiers sont dans la même barre. Chritopher qui était au pied du podium la dernière fois compte bien prendre sa revanche. Il est pour le moment troisième dans la même seconde que Gwendolen

