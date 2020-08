Le pin, les autres épreuves (CP)

CCI3*-L Prix Région Normandie : Tim Price, le joyeux garçon

Il appartient à l'élite mondiale (actuellement n°2 mondial) et apprécie depuis longtemps les vertes prairies du Haras national du Pin. Certes, il ne garde pas un excellent souvenir des Jeux Equestres Mondiaux 2014 (où il avait dû abandonner) mais il aime toujours autant l'ambiance du Grand Complet. Venu avec femme (Jonelle, médaillée de bronze aux JO de Londres et redoutable compétitrice) et enfant, il montait dans cette épreuve un certain Happy Boy. Les spécialistes auront reconnu le Champion du Monde des Jeunes Chevaux de 7 ans 2019. Inutile de dire qu'à seulement 8 ans, Happy Boy a déjà son avenir tout tracé vers le plus haut niveau. Quelque peu malchanceux dans la Coupe des Nations FEI, Chris Burton (AUS) termine sur une note positive en prenant la 2ème place avec Leopard's Action. Thomas Carlile monte de nouveau sur le podium, cette fois associé à Cadet de Beliard.

CCI3*-S Prix Conseil Départemental de l'Orne : Stéphane Landois sous une bonne étoile

Le pensionnaire de l'Ecurie du Cerisier Bleu a tout simplement dominé de bout en bout cette épreuve. Il a su résister à la pression mise par son adversaire direct, Donatien Schauly, qui doit finalement se contenter de la seconde place. Stéphane Landois montait Chaman Dumontceau pour la seconde fois seulement, et confirme sa bonne entente avec l'ancien partenaire de la regrettée Thaïs Meheust, puisqu'il terminait début juillet 3ème du CCI3*-S de Jardy (FRA). Le couple s'offre également le Trophée Equistro en signant le meilleur cross bouclé en 6'15" (pour 6'17" imparties). L'insatiable Thomas Carlile monte une énième fois sur le podium grâce à Darmagnac de Beliard. A noter que l'élevage de Beliard, de Gérard Brescon, voit ainsi deux de ses jeunes produits s'illustrer au niveau international ce week-end. Arianna Schivo (ITA) se glisse dans un top 10 dominé par les français, terminant 7ème associée à Altesse de l'Ormeau. L'épreuve servait de support au circuit Top 7 récompensant les meilleurs chevaux de 7 ans. Dgin du Pestel s'impose sous la selle de Donatien Schauly devant Darmagnac de Beliard (T. Carlile) et Difda du Very (Raphaël Cochet).

CCI2*-L Prix Technibelt : Nicolas Touzaint, une victoire en or

Le plus titré des cavaliers français s'est tout de même offert une victoire ce week-end dans le CCI2*-L. Il était associé au cheval du Haras des Coudrettes, Absolut Gold HDC, qui n'avait pas couru depuis août 2019 et une belle 10ème place aux Championnats d'Europe en individuel. Autant dire que cette épreuve CCI2*-L constituait une reprise très en douceur pour le couple, de bon augure pour la fin de la saison. Le normand Astier Nicolas lui aussi effectuait sa rentrée avec son crack Alertamalib'Or. Eloigné des terrains de compétitions depuis octobre 2018, le bai semble avoir retrouvé tous ses moyens et sera très attendu lors des prochaines échéances. Même scénario pour le couple 3ème aujourd'hui, Matthieu Vanlandeghem et Trouble Fête*ENE HN, absent du circuit depuis juillet 2018. Jonelle Price (NZL) termine 4ème et première cavalière étrangère avec Faerie Magnifico.