Le Pin : bientôt la ligne d'arrivée

Les feux sont au vert et les principaux couples ont satisfait aux exigences de l’ultime inspection des chevaux. Confirmation des dires des vétérinaires à l’arrivée du cross, les chevaux ont moins souffert que les humains des températures extrêmes éteignant la mini polémique du décalage du cross à des horaires plus frais. Dans le camp français seul le cheval de Barbara Sayous manquait à l’appel du trot up nonobstant ceux qui n’ont pas été au bout du cross et qui raisonnablement ne pourront prétendre à aucune sélection : Jean Lou qui tombait sur le gué, Triton et Totem qui s’arrêtaient sur le contrebas de la seconde combinaison.

Il y a de l’enjeu à l’abord du CSO. Maxime et Api sont dans la même barre que l’extraterrestre Jung. Gaspard et l’excellente Zaragoza sont dans la barre du podium tout comme Astier et Mitch. Ces derniers seront probablement une la pièce maitresse de la sélection mondiale avec Absolut Gold dont les nouvelles sont très rassurantes.

On surveillera Gireg et Aisprit qui ont été un peu pris dans une combinaison hier y ont manqué un fanion. Rien d’inquiétant pour l’avenir. Un œil aussi sur Cédric et Unum toujours sur un aiguillage et direction de l’Angleterre mais les sélections sont faites de surprises.

Pour la coupe des nations ce ne sont que 6,6 points qui séparent les jeunes bleus de la tête Allemande.

Les choses se précisent : les Allemands et les Kiwis devraient dévoiler leur sélection avant de quitter le terrain du Pin.