Le Pin, acte II (CP)

Comme indiqué dans notre compte-rendu d'hier, l'équipe allemande occupait déjà la première place provisoire du classement par équipe de cette Coupe des Nations FEI, édition 2022, à l'issue de la première journée de compétition. Restait à savoir si le classement individuel allait bouger, compte tenu des quelques stars de la discipline engagées aujourd'hui. La réponse est non. Pour les observateurs avisés, ce ne fut pas vraiment une surprise de voir le double champion olympique s'emparer de la tête avec son second cheval, Fischerchipmunk FRH. Le couple a fait la quasi unanimité auprès des juges, sortant de piste avec pile 80%. Il a désormais 2.5 pt d'avance sur la Britannique Mollie Summerland. Maxime Livio, en lice pour une sélection en équipe de France aux Championnats du Monde dans un mois, part sur le bon pied en s'installant à la 3ème place du classement provisoire sur Api du Libaire. Les allemands placent tout de même cinq couples parmi les dix premiers, de quoi leur laisser espérer une chance de podium individuel à la fin du week-end.

Parmi le contingent non européen, le néo-zélandais Tim Price place ses trois chevaux dans le Top 20 provisoire. Sa réaction après le passage de son troisième cheval Happy Boy :

« Je suis très content de mon cheval Happy Boy. Il a déjà fait quelques épreuves à ce niveau mais Je lui ai demandé un peu plus aujourd’hui pour aller gagner quelques points. C’est un très bon cheval d’avenir : un très bon sauteur et un excellent galopeur. Pierre Le Goupil, le chef de piste, nous a préparé un très beau parcours. Il va faire chaud demain, mais cela va être pour tout le monde pareil. Nous allons surtout devoir porter beaucoup d’attention à nos chevaux pour qu’ils puissent avoir une bonne récupération après cette épreuve de cross. »

Côté classement par équipe, l'Allemagne est donc en tête devant la Nouvelle Zélande et la Grande-Bretagne. La France, 4e, devra tout donner pour espérer au moins s'octroyer une place sur le podium. Suite de la compétition demain samedi dès 12h30 avec le test crucial du cross.

Karim Laghouag, médaillé de Bronze par équipe aux JO de Tokyo : « Je suis très heureux d’être ici, au Haras du Pin. Nous pouvons toujours faire confiance au chef de piste, Pierre Le Goupil, pour la préparation d’un beau parcours de cross. J’ai deux chevaux dans cette épreuve du CCIO4*-S. Le cross est jalonné d’embuches avec un parcours exigeant dû au vallonnement du terrain. Pour rentrer dans le temps, il va falloir faire galoper les chevaux assez vite tout en étant assez vigilant. Mais l’importance reste de prendre du plaisir. J’espère que le public sera présent pour nous encourager ! »

Andrew Hoy, médaillé de bronze en individuel et d'argent par équipe aux JO de Tokyo : « Vassily est un cheval extraordinaire. Il a réalisé une très bonne reprise, très studieuse. Nous pouvons toujours nous améliorer mais je suis très content de lui. »

Michel Asseray, DTN adjoint en charge du concours complet : « Le Grand Complet est une date incontournable dans le calendrier. Avec son terrain merveilleux, il est la répétition générale pour les Championnats du Monde de Pratoni qui se dérouleront en septembre prochain pour de nombreux couples. Nous allons également y revenir la saison prochaine pour les Championnats d’Europe. Cette échéance nous permet d'observer le comportement des chevaux sur un terrain vallonné et un parcours de cross façonné par Pierre Le Goupil, qui sera chef de piste lors de ces championnats d’Europe mais également aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous avons fait le choix d’une équipe « jeune » en laissant des couples avec beaucoup de métier et très titrés en individuel. Il n’est jamais simple d’avoir le poids de l’Equipe de France sur ses épaules, et ce circuit nous permet donc de préparer l’avenir en y plaçant des couples moins expérimentés. Notre objectif est d’avoir un vivier de couples pour Paris. »



CCI3*-S Prix Prix Argentan Intercom : Mollie Summerland (GBR) prend sa revanche

Devancée par le champion allemand dans l'épreuve Coupe des Nations, la Britannique Mollie Summerland a finalement battu d'un petit point son adversaire dans cette épreuve aux couleurs d'Argentan Intercom. La double médaillée d'or olympique de Tokyo Julia Krajewski réalise un petit exploit en classant ses deux chevaux aux 3ème et 4ème places. Le premier français Fabrice Sainte Marie est pour le moment 4ème ex aequo. La suite demain samedi dès 9h00 avec le test de saut d'obstacles.



CCI2*-L Haras national du Pin : Anouck Canteloup détronée par Nicolas Touzaint et Fibonacci de Lessac*HDC

Après le passage des 72 participants de ce CCI2*-L, le français Nicolas Touzaint s’empare du podium avec son cheval de 7 ans, Fibonacci de Lessac*HDC, vice-champion du monde des chevaux de 6 ans l'an dernier au Mondial du Lion. Le couple a déroulé une magnifique reprise à plus de 75% (24.7 points). La suite du podium reste inchangée, avec Anouk Canteloup / Daniel del Impermeable et Victor Levecque /Envol des Ancolies. Les concurrents ont rendez-vous demain samedi matin dès 8h pour l’épreuve de cross lors duquel tout peut se jouer.