Le Lion suite et fin

Tom McEven n’aura pas remporté les 6 ans qu’il dominait depuis le dressage. Deux barres et la huitième place. C’est donc Ingrig Klimke qui s’impose. Un peu surcotée au dressage, pas très inspirée au CSO… mais on aime cette grande championne. Cooley Rosalent second sous la selle d’Oly Townend d’un cheval à suivre. Karim et Embrun sont les derniers du classement à la huitième place. Stéphanie Werthmann qui avait négocié le retrait de son refus sur le cross termine 17ème dix place devant Didier Dhennin.

Dans les 7 ans, Sophie Leube a fait entendre pour la seconde fois l’hymne allemand. Une belle victoire pleine d’émotions pour cette jeune cavalière et son tout bon Sweetwaters Ziethen. Le reste du podium est tricolore avec des chevaux d’avenir, celui de Donatien devant celui de Nico à 4 points mais ça aurait pu être pire. On y croit à ceux-là tout comme à Dame Decoeur Tardonne la partenaire de Camille Lejeune qui a fait très forte impression sur le cross. On l’avait mal jugé à 6 ans, la pauvre avait fait son mondial avec une piro. Karim et Tom font une belle remontée pour intégrer les top ten mais ce n’est qu’un maigre consolation pour ce dernier qui a raté son mondial même si ses protégés n’ont pas démérités. Ce n’est que partie remise.