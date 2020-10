Le Lion premier jour

Huis clos, pas de village, on est un peu perdu. Les services préfectoraux du 49 ont été mous du slip. Dommage mais il reste l’essentiel : le sport même avec moins de partant que d’habitude ( 43 7 ans contre 67 l’année dernière).

Prestations en demi-teinte et pingrerie des juges un seul couple par génération a dépassé les 70% pour cette première journée de dressage. Ils prennent bien sûr la tête : Tom MCEWEN / MHS BROWN JACK dans les 6 ans et Sophie LEUBE et l’élégant SWEETWATERS ZIETHEN TSF dans les 7 ans. On se souvient que ce Trakehner avait raté la victoire l’an passé à une barre sur le CSO.

Du côté Français, pas de quoi pavoiser. Seul à passer dans les 6 ans Karim a laissé les juges sur la mauvaise impression du début de reprise sans lâcher par la suite les points que méritait EMBRUN DE RENO. Ils sont 5ème. Chez les grands, Gireg est sorti de piste content de DRAKKAR LITTORAL malgré des petites fautes tandis que Thomas était furieux de la note attribuée à DARMAGNAC DE BELIARD malgré une grosse faute. Ils sont respectivement 5ème et 4ème. Sur les 14 bleus engagés, 8 restent à passer demain. Nous y serons.