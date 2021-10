Le Lion, première partie des 7 ans

Contrairement aux 6 ans qui ont été bien sages, les ainés ont été plus fébriles notamment à cause du vent. Ainsi Edition Fonroy le partenaire de Benjamin Massié a eu peur à plusieurs reprises de la corde de la porte. Un score un peu décevant à 33,3 pts. Ils sont derrière Arnaud Boiteau et le fils de Lando Enpleincoeur Tardonne qui ont déroulé mieux que leur détente le laissait craindre. Les juges n’ont pas été fan de son attitude un peu perchée mais cela reste la meilleure performance triolore à 33,1 pts et la 14ème place. De bonne choses chez Julie Simonet et Elton des As mais ce dernier n’est pas assez franchi. Ces trois font un tir groupé en milieu de classement provisoire. Ce fut plus laborieux pour Julie Bordenave et Black Pearl Z, à 38,6 pts, a tel point que le jury a sonné une erreur… par erreur. A peine mieux pour Sébastien Chemin et Esperenzo pas très régulier.

Tir groupé aussi mais en haut du classement pour les Anglais qui trustent les 4 premières places. Laura Collett s’impose de peu malgré un départ au galop dans l’appuyer à gauche. Outback est le cheval qu’elle montait à Aix la Chapelle…. dans le CSIO ! Elle devance de peu son compatriote Hayden Robert Hankey qui n’a jamais fait mieux que 285ème mondial associé à Heads Up second cette année dans le CCIYH3* d’Osberton.