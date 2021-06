Le Lion : Nico dans son jardin

Nous avions prédit que le CSO serait l’épreuve décisive mais peut-être pas à ce point. Avec seulement 3 sans faute dans le temps le classement a été bien remanié. Lourde peine pour les premiers aux provisoire et donc derniers à passer : Camille Lejeune et Good Size des Quatre Chênes dont la qualité de saut s’est progressivement dégradée jusqu’à sortir à plus de 20 points. Dur également pour les filles, Véronique et Gwendolen qui faisaient jusque-là un concours irréprochable et qui sortaient de piste avec respectivement deux et trois barres. Bien sûr dans ce contexte les moins fautifs ont fait une remontada. Romain Sans à un mois de ses 22 ans a progressé de 20 places depuis de dressage. L’écurie qu’il forme avec Stéphane Landois est sur la troisème marche du podium. Belle opération aussi pour Jean Lou Bigot. Ce cavalier qui fonctionne beaucoup au moral est sur une bonne passe. APèrs une 5ème place à Saumur avec Utrillo du Halage il est second au Lion avec Aktion de Belheme. Et puis le Nico régional qui empoche la Pro 1 et la Pro élite. Sans faute à la mode Absolut Gold fasait un petit pied de nez aux favoris pour la sélection olympique : Qing et Totem hors concours sortaient à 4 points. Rien n’est joué et les sélectionneurs en herbe que nous sommes avons tous tort puisque de source sûre, la sélection n’est pas encore définitivement calée. Méfions-nous des évidences trop évidentes et autres parties de bluff.