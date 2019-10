Le Lion, la France 2 et 2 du premier jour.

Dame Decoeur Tardonne a avait fière allure. Une belle locomotion, une belle présence. Le tirage au sort n’a pas aidé Camille Lejeune en ouvrant le dressage du Mondial des 6 ans sa jument n’a peut-être pas eu tous les points mérités et il est plus que probable qui si elle était passé plus tard, elle aurait fait mieux que 29,5 pts. et n’aurait pas été dépassée au classement provisoire par Kai Meier. Demoiselle Platine, encore une recrue HDC pour Nicolas Touzaint est 4ème un poil en dessous des 70% avec des petites fautes de stabilité mais son cavalier est ravi de l’avoir présenté au mieux. Il est aussi très honoré d’être le représentant des cavaliers pour la première fois de sa carrière. Attention vérigoudengliche en approche. Le troisième Français a lui un très bon tirage au sort puisqu’il passera dernier. Thomas Carlile n’a jamais fait pire que 5ème à ce jeu. On peut parier pour la même avec Dartagnan du Beliard. Tom n’a pas été très heureux dans les 7 ans. Cestuyla de L’Esques a été perturbé par la piste bien malmenée par la pluie (sur le cross elle n’a au contraire fait que du bien). Résultats une 9ème place tout de même à 1/10 derrière Maxime Livio / Casanova des Isles. Denier à passer de cette première journée de dressage Astier Nicolas savait qu’il était quasiment impossible d’aller chercher Josephine Schnaufer et son rebondissant Victor 107. Lumberton s’en est néanmoins approché grâce à son travail au galop.