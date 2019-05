Le Lion Grand National : dressage

L’avantage quand il y a 30 partants c’est qu’on peut regarder tout le monde et garder en mémoire les prestations de chacun. Parlons de notre équipe médaillée à Tryon. Qing faisait l’ouvreur de belle manière et sans pression ce qui lui valut une blague sur un changement de pied. On reverra le couple pour la prochaine étape avant l’ERM de Jardy ou Aix la Chapelle. Opium ensuite qui recevait le feu vert vétérinaire pour faire sa rentrée avait une fort belle reprise à 26,1 pts. qui a particulièrement plu à MC de Laurière qui gratifiait de couple à presque 78%. Les deux suivant sont à moins de deux points Trésor Mail derrière Eboli. Il y avait sans doute de bonnes raison de mettre l’entier de Sidney devant l’Anglo de Nico mais les chiffres en ont voulu autrement. Qu’importe tout est très serré. Mathieu Lemoine (sous un sympathique et touchant coaching de Cédric), Tom, Arnaud et Régis (entre autres) vont voit leur mot à dire. Le cross se déroulera sous la flotte. Tant pis pour le spectacle mais le sol en a besoin. Un cross renouvelé puisqu’il se court à main désormais à main gauche avec le hibou perché sur sa butte dès le n°2. Avec des distances qui n’obligent pas à ouvrir les chevaux à l’abord d’une difficulté dérobarde il est classiquement le plus abordable de l’année mais attention à l’excès de confiance.