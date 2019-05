Le Lion Grand National : CSO

Maxime ne regrette pas d’avoir redémarré Opium de Verrières au Lion d’Angers. Il a survolé la compétition de bout en bout. Comme prévu le CSO n’a pas fait dans la dentelle ressemblant plus à une configuration d’avant cross. Tous les sans faute sont dans le top 5 hormis Tess Heutière qui remonte à la douzième place. Sur la manière, on retiendra surtout le parcours de Quoriano, sublime comme il sait l’être dans les bons jours. Du coup Anraud a profité de deux barres de Matheieu / Quickness et des 4 points de Tom / Atos Barbotière pour monter sur le podium derrière Maxime et Nico qui n’ont pas bougé depuis le dressage. Belle victoire aussi du jeune Jean Teulère qui accumule les sans faute et s’adjugeait la pro1 avec Voila d’Auzay.