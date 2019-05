Le Lion Grand National : cross

Ce sport fait toujours mentir les prévisions : on attendait un cross facile sous la flotte et on a eu des incidents sous un soleil radieux ! Ceci dit avec plus du tiers des couples ont tenu les 6’35’’ impartie et l’hétérogénéité du niveau des partants a fait le reste. Peu de changement dans le top ten mis à part Tésor Mail qui a pris son temps et perdu 9 place, Kaiser qui a décidé de dérailler et Rapsodie éliminée par ce que son cavalier s’est trompé d’obstacle. Au total 6 couples n’ont pas été au bout, rien de méchant sauf pour Risotto Mail qui s’est donné un vilain coup de crampon. Il a été rapidement opéré dans une top clinique mais rien n’est joué et nous partageons l’inquiétude et soutenons de tout cœur la famille Meheust. Reste le sport : 5 couples dans la même barre pour un CSO que Jean Pierre Cosnuau ne va pas faire au rabais. Un tiercé gagnant Livio/Touzaint/Lemoine se profile mais il y a du monde derrière avec un Quoriano qui semble être dans un bon week-end et des clients comme Carlile ou Laghouag qui ont chacun deux chevaux dans le top ten.