Le Lion Grand National, acte 2

Avec plus de la moitié des partants dans le temps imparti de 6’44’’ et plus des ¾ sans incident au obstacles le cross du Lion a comme d’habitude permis d’aguerrir des chevaux novices ou de faire un galop sans trop de pression pour les autres. Dans ce contexte les 20 points subis par Tom Carlile et Cadet du Béliard, les leaders du dressage ont dû être durs à avaler. Les déconvenues arrivent vite dans ce sport. Un manque de contrôle sur un double de haies et ce sont les 4500 € de dotation qui s’envolent. Camille Lejuene et l’étalon Good Size des Qautre Chènes sont donc les nouveaux leaders devant Nico Touzaint et Absolut Gold. Ces derniers se sont baladés. C’est bien le moins qu’on pouvait en attendre. Très beau concours jusque-là de Véronique Réal et Urfe de la Barbais. Gwendolen et Traumprinz sont également dans la barre de la victoire. Le CSO sera peut-être le plus palpitant des tests de ce week-end angevin. Demain nous connaitrons également le podium des espoirs de la discipline. Pour le moment c’est Chiara Autin qui tient la corde en étant 3ème de la Pro derrière Nicolas Touzaint et Nicolas Touzaint !