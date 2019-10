Le Lion, fin du dressage

Comme lors de la première journée, les 6 ans ont pu profiter d’une piste correcte pour le dressage. Ce n’a pas été le cas de leurs ainés. Kai Meier en tête la première journée s’est fait doubler tpois fois. En tête c’est désormais Incehllo DHI le KWPN de la Norvégienne Yasmin Nathalie Sanderson. Dartagagn du Beliard réalise la meilleure performance tricolore sous la selle de Thomas Carlile 6ème à moins de 72% certains ont trouvé les juges un peu pingres. Le président du juger voit le couple en tête mais les autres ont peut-être été réticents sur une attitude un peu contrainte pour un 6 ans. Les bleus passés le premier jour restent dans le top ten. Camille Lejeune / Dame Decoeur Tardonn et Nicolas Touzaint / Demoiselle Platine HDC sont respectivement à 3,2 et 4,7 points de la tête.

Pour le 7 ans, le classement ne reflète pas grand-chose vu le champ de patates défoncé dans lequel ils ont dû tenter de s’exprimer. Une loterie d l’aveu même de la présidente du jury. Personne n’a réussi à détrôner l’Allemande Josephine Schnaufer et son Westphalien alezan. Un peu étonnée de se retrouver là elle est consciente d’avoir derrière elle et a pas plus d’un point McEwen, Burton et Townend rien que ça ! Elle sait aussi que le cross sera un test d’endurance et qu’il faudra en gardet sous le pied pour les enchainements technique de fin de tour. Les écarts sont si faibles que tout est possible : les 20 premiers sont à moins de 10 secondes ! On retrouve dans ce lot Astier Nicolas / Lumberton 6ème, Thomas Carlile / Cestuy La de L’Esques 17ème et Maxime Livio respectivement 14ème avec Casanova des Isles et 20ème avec Clotaire de Ferivel.