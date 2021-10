Le Lion Dressage, acte 2

Peu de changement dans les 6 ans. La tête reste pour l’Allemande Anna Lena Schaaf suivi de Fair Laidy des Broucks la gazelle de Tom Carlile. Nicolas Touzaint a pris une belle la troisième place avec Fibonacci de Lessac HDC conscient qu’il restait encore quelques points à grapiller. Pas de juge à dénigrer ce coup-ci. Le troisième Français Fabrice Saintemarie est désormais 15ème, plus de réussite chez les bleus que dans la génération du dessus. Là aussi c’est une jument en tête, celle de Kevin McNab la bien nommée Cute Girl. Ils ont une revanche à prendre sur leur élimination sur le cross de l’édition 2020. La encore c’est Tom Carlile qui fait le meilleur score français avec la grande Etoile de Béliard. Un des meilleurs travail au trot de la journée de la journée : la 9ème place à 2,4 points de la tête. Pour le reste, il y a eu pas mal de déconvenues, parfois avec une justice comme pour le numéro 1 mondial largement surnoté avant qu’il ne se trompe dans sa reprise. Erreur aussi pour Sébastien Cavaillon. Il ne devait pas trop vouloir trainer dans les parages de l’entrée de piste et sa corde source d’angoisse pour beaucoup de chevaux. Au-delà de la 20ème place comme tous les bleus avec des déception pour Karim avec un Embrun du Reno plus démonstratif dans le lignes droite que sur les courbes et qui galope dans l’appuyer à gauche, pour Alexis Goury qui n’a pas retrouvé sur le rectangle le brillant qu’Elastic Girl avait à la détente, pour Astier qui était dans le top ten avant que Cooley Nutcracker renacle à partir sur le bon pied et que la machine se dérègle. Place à un cross qui fait la part belle aux fronts étroits. Du beau spectacle assuré sous un beau soleil promis.