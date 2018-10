Le Lion, Dressage 2

Pas grand changement dans cette seconde journée de dressage. Dans les 6 ans on n’épiloguera pas davantage sur les errements de la présidente du jury, elle en est consciente et suffisamment bouleversée. Kitty King et le SF Cristal Fontaine ont rejoint le trio de tête. Yannick Dirou et California d’Horset sont 7ème. Ils confirment un fort potentiel et auraient pu être encore plus hauts sans quelques fautes d’attitude. A suivre demain à 11h33.

Chez les 7 ans, il a fallu attendre le dernier concurrent pour avoir le leader. On se doutait bien qu’il serait allemand. Finalement Jung et Choclat prennent l’avantage à 0,3pts. Tom Carlile et Birmane signaient eux la meilleure prestation tricolore avec une Birmane appliquée : 8ème à 3,1 pts de la tête. La fin de tour questionne un peu les cavaliers sur un cross qui va crescendo. Il va sans doute falloir en garder sous le pied avec les incidences sur la pendule.