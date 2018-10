Le Lion, dressage 1

Première journée de dressage au Lion sous le soleil. Dans les 6 ans c’est l’Américiane Elisabeth Halliday qui tient la tête d’un petit dixième de point avec son entier chic Colley Moonshine.Tom Carlile est 11ème avec Casino du Delta qui perdait quelques points sur le dernier demi-cercle. Luc Château et Cocorico de l’Ebat sont trois places plus loin. Chef les ainés, il n’y avait rien à jeter dans la reprise de la jument d’Ingrid Klimke Acha P mais Nicolas Wilson et Laura Collet lui collent au train. Le meilleur Français est Astier avec Babylon de Gamma à la 8ème place. Il a eu chaud à porter son gris encore un peu vert sur le plat. Plus toniques Banzaï du Loir et Boléro de Menjoulet les partenaires respectifs d’Axel Coute et de François Pons ne sont que sont que 0,3 points derrière ex-aequo.