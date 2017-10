Le lion, deuxième acte.

Les leaders du jeudi n’ont pas été dépassés : Izzy Tailor / Monkeying Around chez les petits et James Avery / Vitali chez les grands. Chez les 6 ans deux de nos trois representants ont inégré le top ten : Tom Carlile / Birmane 5ème et Mathieu Lemoine / Better Winn 7ème. Chez les 7 ans Jean Lou n’est qu’à deux points de la tête avec Aktion de Belhème. Une reprise qui avait commencé sans trop de brio mais le galop a fait s’envoler les notes. « Tu vas la gagner ! » s’exclamait Thierry Touzaint. Ex-Aequo à la sixième place – ça nous rappelle quelques chose- les compères Astier et Tom sont tout près aussi et peuvent nourrir les mêmes ambitions a l’abord d’un cross pas facile.