Le Lion, cross

Les six ans ont été une course plate et c’est tant mieux. Les bons six ans étaient prêts à faire un deuxième cross. Quasiment rien n’a bougé dans les dix premiers. California d’Horset reste 7ème à une barre et des broutilles de la tête. Casino du Delta gagne deux places. Les 7 ans en revanche ont eu leur lot de déconvenues. Une moitié de maxis et 1/3 d’incident surtout sur la dernière combi pour axer les haies après le contrebas de la mine. Ce fut le cas pour les champions des 6 ans en titre Izzy Tailor et Monkeying Around, 4ème du dressage. C'est aussi là que chutait Tom Carlile. Autre surprise en tête de classement le grand Jung, dernier à partir et leader attendu mais Choclat a panaché sur le Burghley n°8. Le champion allemand s’en tire avec ce qui est désormais convenu d’appeler une « briceludette ». Ingrid Klimke et Asha P ont survolé le cross même s’ils ont été à la limite du 20 pts sur le contrebas de l’ultime combi. Elle n’a droit à rien sur le CSO. Astier est dans la même barre, remonté en 5ème position et prenant à malin plaisir à placer Babylon dans le temps parfait. Bon cross également de François Pons avec son gris qui remonte en 7ème position. Maxime et Billy Elmy sont les troisièmes bleus du ton ten.