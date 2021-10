Le lion après cross

Anna Lena Schaaf a conservé la tête dans les six ans. D’ailleurs les 6 premiers sont restés dans le même ordre et sont désormais dans la même barre. L’Allemande devra faire parler son expérience acquise en poney, junior et jeunes cav car elle a deux français à ses trousses avec des chevaux qui se sont plutôt mieux comportés que prévu. Fair Lady des Broucks et Fibonacci de Lessac HDC sont de bons sauteurs mais Lagona 4 a plus d’expérience avec déjà deux victoires en 2*.La moitié de sans faute maxi mais aussi quelques fautes dont deux chute de cheval et quelques refus notamment sur le Lion.

Dans les 7 ans, nous avions un Français dans le top ten, c’est fini après 20 points de Tom Carlile/Etoile de Beliard. Une glissade associée à la fatigue les a empêché de bien axer le triple brosse de sortie de la mine. Kevin McNab reste en tête et le top ten compte désormais 8 anglais, tous dans la barre de la victoire !! Belles remontées pour quelques Français qui monopolisent eux la seconde dizaine du classement. Karim Laghouag, Arnaud Boiteau et Astier Nicolas se sont baladés en comptant parmi les 13 maxis respectivement avec Embrun de Reno 12ème, Enpleincoeur Tardonne 13ème et Cooley Nutcracker 15ème. Suivent Benjamin Massié pénalisé de 3 secondes avec Edition Fonroy (il chutera dans le deuxième gué avec Casanova de Bel Air). Alexis Goury / Elastic Girl Blanche pénalisé lui de deux seconde après un long arrêt du à la chute de sa camarade de promo. Une chute rotationnelle vraiment effrayante pour Heloise Le Guern mais les nouvelle en provenance du CHU d’Angers sont très rassurantes. Au final 25 des 58 partants ont été pénalisés aux obstacles. Mention spéciale pour Simonet qui a pris son temps pour faire les choses plus que proprement.