Le Lion après cross

De l’avis de tous à la reconnaissance, les cross étaient plutôt faciles et ils ont changé d’avis au cours de ce samedi. Plus que difficile ils n’étaient peut-être pas adaptés à certains chevaux visiblement verts, peu aguerris, peu expérimentés. Avec le public habituel, certains n’aurait même pas quitté la boite de départ. Blague à part, au niveau cardio, il y en a qui ont mis pas mal de temps à redescendre en fréquence.



Chez les 6 ans il est rare de dépasser les 10% de couples qui ne finissent pas. Ce fut le cas. Tom McEwen et Ingrid Klimke sont toutefois facilement resté dans cet ordre et rejoints à la troisième place par Oliver Townend avec Cooley Rosalent. Karim et Embrun de Reno ont gagné deux places.

Chez les ainés, 1/3 des participants n’a pas été au bout du cross ce qui est là aussi un record mais ils sont quasiment autant à être sans faute maxi de qui est également beaucoup et qui classe finalement les couples en deux populations hétérogènes. Ne gâchons pas notre plaisir, on a deux français sur le podium provisoire derrière l’Allemande qui a conservé la tête. Mieux on a la moitié des 12 premiers avec les belles remontées de Spring Thyme de la Rose, Don’t Worry de Lameth, Dame Decoeur Tardonne et Welland Shinning Star. Les cinq premiers sont dans la même barre… et elles vont être en haut des taquets ! On leur envoie des ondes positives et un peu de réconfort aux amis Chapuis et Château éliminés pour trois refus et Provasi victime d’une chute sans gravité.