Le Lion après cross

A l’issue des cross avec un bon sol -parfois glissant – où les couples ont pu prendre de la vitesse les classements ont peu évolué et les écarts restent très faibles procurant une importance extrême aux CSO à venir. Chez les 6 ans Izzy Tailor / Monkeying Around conservent l’avantage dans la même barre que ses trois poursuivants. Elisabeth Power prenait l’avantage sur Sarah Bullimore, tous deux troisièmes ex-æquo après le dressage, en franchissant la ligne d’arrivée exactement dans les 8’56’’ imparties. Tom Carlile et Birmane sont en embuscade en 5ème position. A peine plus d’incident chez les 7 ans mais quelques remaniements en tête et des scores incroyablement serrés. Si le jeune kiwi James Avery conserve l’avantage il est dans la même seconde que ses trois poursuivants et les 9 premiers sont dans les mêmes barres. Du jamais vu au Mondial. Sophie Böhe troisième du dressage n’est pas allé au bout du cross. Jean Lou Bigot a rétrogradé en 8ème position avec un Aktion de Belheme moins à l’aise que prévu sur le cross mais il reste dans la barre de la victoire. Ce sont Astier Nicolas et Alertamalib’Or qui désormais représentent les meilleures chances tricolore à la 4ème place. On va vibrer sur le CSO. En attendant Thierry Touzaint nous livre (à écouter dans la suite) dans un entretien exclusif le bilan de cette journée de cross… et de la saison 2017.