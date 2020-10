Le Lion, 7 ans après dressage

Chez les 7 ans, les juges ont peut-être été plus généreux lors de cette deuxième journée.. ou pas… ou pas avec tout le monde. Il n’empêche que la seconde place de Nicolas Touzaint avec Diabolo Menthe est amplement méritée. Le cheval a un équilibre naturel qui le rend à l’aise dans cet exercice mais c’est surtout une équitation irréprochable de son cavalier qui a fait la différence. Idem pour Donatien Schauly qui décroche la 5ème position avec un Dgin du Pestel Mili dont la mise en main n’a pourtant pas l’air toute simple. Tom Carlile reste dans le top ten avec Darmagnac de Beliard mais ne parvient pas à améliorer son score avec Spring Thyme de la Rose qui a quasiment fait toute la reprise au galop… solitude… Gireg Le Coz recule de 6 places mais à moins de 6 points de la tête. Ugo Provasi est 14ème avec une Quasary du Hans beaucoup plus posée que d’habitude, presque trop. Martin Denisot quant-à-lui ferme la marche de la première moitié du classement.

Place aux cross qui semblent techniquement accessibles mais certains chevaux ont peu couru cette année. Reste l’inconnu de la tenue sur la distance et le chrono. En tout cas ce n’est pas le public qui impressionnera les chevaux même on annonce 80 personne de plus sur le site demain…. les commissaires !