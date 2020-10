Le Lion, 6 ans après dressage

Peu de changement dans le classement du dressage pour les 6 ans. Tom McEwen et MHS Brown Jack restent en tête tandis que Karim et Embrun de Reno conservent le meilleur score tricolore maintenant à la dixième place. Sophie Werthmann, l’élève de Jean Franck Girard et Eventing de Fay sont 12ème après une prestation homogène. Didier Dhennin et sa girafe Eden des Muzes IFCE ont été 3ème pendant tout le travail au trot et même le galop a été plus difficile le résultat pile en milieu de tableau est « mieux qu’espéré ».

Seconde Ingrid Klimke n’a pas dit son dernier mot, elle aurait d’ailleurs été en tête si Cascamara n’avait pas trottiné au pas.