Le Lion : épilogue

Clap de fins sur la 37ème édition du Mondial. Pour les avoir toutes vues, il n’a jamais été aussi difficile de circuler dans les allées. 40 000 billets vendus c’est un record qui témoigne d’une ferveur pour cet événement qui n’est pas prête de s’éteindre.

Sur le plan sportif ce fut une belle édition. Les anglais n’ont rien gagné si ce n’est 6 des 7 premières places des 7 ans ! Ceux qui l’ont emporté se sont imposés dès le dressage : la jeune élève de Julia Krajewski, Anna Lena Schaaf et sa jument Oldenbourg Lagona 4 ; encore une jument dans les 7 ans, la très bonne Cute Girl sous la selle du vice-champion olympique par équipes McNAb.

Du coté tricolore les 6 ans ont révélé trois bons couples. Fibonacci de Lessac, second pour sa première saison en CCE, cela tiendrait du viol ou du miracle sous une autre selle que celle de Nico. Malgré 4 points Fabrice Saintemarie et Faisons un Rêve restent à la 11ème place. Une relève prometteuse pour une belle histoire. Fabrice qui se souvenait avec émotion du dernier conseil de son mentor Ivan Scherer : « Ne les cassez pas. » Pour Fair Lady des Broucks l’addition est salée avec 3 barres. Beaucoup d’émotivité qui lorsqu’elle sera gérée révélera de belles qualités. Mauvais éditions pour Tom Carlile qui jetait l’éponge avec Etoile de Beliard dans les 7 ans, pas étonnant vu son état de fatigue la veille.

Chez les grands, Karim et Embrun du Reno, les seuls à rester sur leur score de dressage sont 10ème. Benjamin Massié / Edition Fonroy sans faute intègrent le classement. Ce ne sera pas le cas pour Arnaud et Alexis qui ont fauté sur l’ultime obstacle. Un petit 4 point aussi pour Cooley Nutcraker ce qui n’empêche pas Thierry Touzaint de mettre le cheval d’Astier parmi ses préférés pour l’avenir en compagnie d’Embrun. Pour ma part j’ajouterais Enpleincoeur Tardonne qui n’a pas l’air pratique sur le CSO mais qui a montré de belles choses sur le cross et qui pourrait être une bonne relève pour Arnaud et pour le Cadre Noir tout entier.