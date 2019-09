Le groom de Qing, seul français aux FEI Awards

Un groom français nominé aux FEI Awards !

La Fédération Equestre Internationale a ouvert les votes des FEI Awards. Cet événement annuel récompense des hommes et femmes du monde équestre, faisant l'excellence de notre sport au niveau international. Cette année, Yann Devanne, groom de Thibaut Vallette et Qing du Briot*ENE-HN, est nominé dans la catégorie "Best groom". A vos votes pour soutenir le seul représentant français ! (communiqué IFCE)



Yann Devanne est un agent de l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) où il groom plusieurs chevaux, dont le champion Qing du Briot*ENE-HN, le cheval de tête du Lieutenant Colonel Thibaut Vallette, écuyer du Cadre noir de Saumur. Yann connait Qing depuis ses débuts, et surtout depuis le début de sa carrière en concours complet. Il accompagne le couple sur tous les événements sportifs, nationaux et internationaux : les championnats d'Europe de Blair Castle en 2015, les Jeux Olympiques de Rio en 2016, les Jeux équestres Mondiaux de Tryon en 2018, les récents Championnats d'Europe à Lumuhlen pour n'en citer que quelques uns. Yann est présent auprès du couple champion olympique, dans les meilleurs moments comme les décéptions. Il connait Qing parfaitement et fait tout son possible pour que le cheval se sente bien et donne le meilleur. Un dévouement quotidien auprès d'un couple pilier de l'équipe de France de concours complet.

Comment voter ?

Du 25 septembre au 7 octobre , votez pour vos personnalités préférées sur le site de la FEI. Pour valider votre vote, vous devez sélectionner une personne par catégorie. Seul français représenté, Yann Devanne est nominé dans la catégorie "Best Groom" . A vos votes pour que Yann puisse ramener cette belle reconnaissance à la France !

Votez maintenant !