Le grand national débute à Saumur

Carton plein à Saumur. Pendant que certains achetaient un bout de terrain à Verrie, un petit tiers des « grands » s’affrontaient devant les juges pour inaugurer la 10ème édition du Grand National. Le tirage au sort avait placé quelques vedettes dance lot qui nous ont offert des prestations de sortie d’hiver. Brillant, Upsilon s’imposait logiquement même si les 76,47 % peuvent sembler un peu généreux. Thomas profitera aussi de la belle reprise de son coéquipier avec Top Secret d’Eglefin classé provisoirement 4ème. Sans reproche Maxime Livio et Opium sont seconds à plus d’une barre mais dans un mouchoir de poche avec les vice-champions olympiques : pas trop de brio mais un travail au galop en net progrès. Thibaut Valette complète le quinté de tête avec un Qing très gazeux. Le cavalier du cadre noir ne monte plus Quirinal qui est retourné sous la selle de Stanislas avec bonheur puisque eux aussi sont au-dessus de 70 %.