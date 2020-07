Le grand Complet confirme

Suite aux dernières annonces gouvernementales sur la poursuite du déconfinement, et après mûre réflexion au sein de l’association Ustica, organisatrice de l’événement depuis sa création, Le Grand Complet aura finalement lieu du 13 au 16 août 2020 sur le site historique du Haras national du Pin, au cœur de l’Orne et de la Normandie. Bien entendu, toutes les mesures seront prises afin d’assurer la sécurité de tous notamment du point de vue sanitaire et ce dans le respect des gestes barrières édictés par les autorités.

« Nous avons décidé de nous lancer » explique Valérie Moulin, Présidente d’Ustica. « Nous avons entendu le message clair des institutions en faveur d’une reprise progressive des activités. Le programme d’épreuves est actuellement en cours de finalisation et sera communiqué très prochainement. En cette période particulière, le Haras national du Pin s’affirme comme notre partenaire privilégié, au même titre que la Région Normandie et le Conseil Départemental de l’Orne. »

Outre les traditionnelles épreuves internationales, Le Grand Complet servira également de support au circuit du Grand National FFE de concours complet, circuit d’élite réservé aux cavaliers français.

« C’est effectivement avec grand plaisir que le Haras national du Pin accueille cette 24ème édition du Grand Complet et toute l’équipe du Pôle Sport s’associe à l’organisation Ustica pour que la qualité de cet événement soit semblable aux autres années, malgré les contraintes que l’on connaît » confirme Sébastien Leroux, directeur Grand Projet.

Cette 24ème édition sera placée sous le signe de la solidarité : solidarité vis-à-vis de la filière équine, mais également du tissu associatif avec un soutien affiché à des œuvres caritatives ornaises et normandes. « Nous vivons toutes et tous une année compliquée. Nous nous devons de contribuer à l’effort national et ainsi aider à notre niveau les plus démunis et le tissu économique régional » précise Valérie Moulin.