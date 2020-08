Le Grand Complet, c'est parti

Le Grand complet 2020 c’est parti ! Une édition particulière sur fond de pandémie avec une participation record tant sur le nombre que sur la qualité. Après la première journée de dressage dans le CCIO4* support de la troisième étape du Grand National l’ensemble des couples d’équipe est passé devant les juges. La France domine le sujet devant les Pays bas et la Grande Bretagne. En individuel Michi Jung n’a pas failli à sa réputation avec Rocana mais d’aucun pensait sans doute à raison que Thibaut Valette méritait d’être un poil devant plutôt qu’un poil derrière. Ça c’était avant que le n°2 mondial ne mette tout le monde d’accord. 76,67% pour Tim Price et son Fidèle Wesko (ici en photo aux JEM de 2014). Podium provisoire donc Wesko 17 ans, Rocanna 15 ans et Qing du Briot 16 ans. Birmane apportait un vent de jeunesse en finissant dans les mêmes points que le champion olympique par équipe encore en titre. Deux membres de l’équipes de France ex-aequo donc… et les deux autres aussi : Karim le vainqueur de l’an passé 14ème à 31 pts de même qui Christo / Totem.

Cliquez ICI pour les résultats