Le Grand Complet acte III

Avec seulement 18 sans faute dans le temps sur 93 partants le CSO a restructuré le classement au bénéfice de nos bleus. Tous sans faute les équipiers français prennent le large avec plus de 12 pts devant le Anglais et le Hollandais. En individuel le grand Jung a failli : 1 barre avec Rocana et deux avec Chipmunk. L’Allemand reste néanmoins en embuscade avec ses deux cartouches dans le top 10. Deux barres aussi pour Price / Weko qui chute de la seconde à la 16 place. Ecore pire pour la Suédoise qui avait fait si belle impression au dressage, 6 barres, De profundis !

Sans faute et avec la manière Quing du Briot et Birmane sont donc ex-aequo en tête. Ils seront départagés sur le cross. Nous on met une pièce sur Birmane. Gwen qui était aussi 5ème au dressage se retrouve 10ème après une barre sur l’oxer n°5. Elle est talonné par Nico /Eboli qui progressent de 11 places. Belle progressions aussi pour les autres équipiers ex-aequo : Karim et Christo en 13ème position. Un cross sage s’annonce avec peut-être un maxi difficile, surtout pour ceux qui auront fait les foufous dans la grimpette de début de tour.