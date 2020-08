Le Grand Complet acte II

Michi a frappé fort, très fort ! Avec Chipmunk il a déroulé la reprise quasi parfaite. A 80,32% le fils de Contendro battait son propre obtenu avec Julia Krajewski sa précédente cavalière à Aix la Chapelle en 2018. L’Allemand est donc 1 et 4 avant le CSO, un peu plus et il faisait l’équipe gagnante à lui tout seul. Invitées surprise, Thérèse Viklund et Diabolique passent sous la barre des 35 pts à la troisième place. Autre touche féminine, Gwendolen et le beau Traumprinz vainqueurs du 3*-S l’an passé on réalisé la performance tricolore de la seconde journée égalant les scores de Tom et Thibaut. Nous avons donc, c’est inédit trois compatriotes ex-aequo à la cinquième place et dans la barre de la seconde place. Bravo à Tom Carlile qui plaçait ses deux chevaux dans le top ten avec un Zanzibar Villa Rose diversement apprécié par les juges.

Place au CSO. Malgré son score ébouriffant, Jung n’a pas une barre d’avance.

Dans les autres épreuves on notera les performances des revenants dans 2*L avec Absolut Gold en 1, Alertamalib’Or en 2 et Trouble Fête en 4.

