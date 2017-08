Le Grand Complet

A la faveur d'une brise soutenue, les nuages se sont progressivement dispersés, laissant le soleil clore cette journée décisive. Etaient au menu le test de cross des trois épreuves majeures, dont la Coupe des Nations, compétition toujours dominée ce soir par la France. Les Champions Olympiques Karim Laghouag et son cheval Entebbe de Hus restent les meilleurs tricolores, 2èmes derrière l'australien Chris Burton. Ce dernier a pris les commandes du CCI2* Prix Devoucoux désormais talonné par Philippe Perrin. Pendant ce temps, le quatuor de tête du CCI3* Prix Conseil Départemental de l'Orne n'a pas changé, avec Tim Price (NZL) et Nicolas Touzaint au coude à coude. Le dénouement de ces trois compétitions se tiendra demain dimanche à partir de 10h00 (CCI2* suivi du CCI3* et du CICO3*, avec remise des prix à la fin de chacune d'elles).

(souce CP à lire dans la suite)

CICO3* Prix Région Basse Normandie: la France solide leader

L'épreuve de cross, souvent considérée comme un juge de paix, a encore fait son office. Si le parcours imaginé par le chef de piste Pierre Le Goupil s’inscrivait dans un style classique, quelques difficultés disséminées tout au long du tracé ont posé quelques problèmes à certains cavaliers. Ainsi, les équipes allemande, hollandaise et britannique ont chacune perdu un équipier, victime d’une élimination ou d’un abandon. Ce fut d’abord Georgie Spence (GBR) qui chuta sans gravité sur l’obstacle 17, puis Jordy Wilken (NED) qui l’imita sur l’avant-dernière difficulté, et enfin l’allemand Falk-Filip-Finn Westerich qui préféra abandonner à l’obstacle 17. Réduits à trois, les adversaires des tricolores ont vu leurs chances de rattraper ces derniers diminuer sérieusement. A moins d’un abandon avant demain, il semble presque impossible mathématiquement que le trophée leur échappe...mais il reste une épreuve ! Le saut d’obstacles débutera dimanche à 13h00, et la France disposera de 26 points d’avance sur ses rivales directes. Côté classement individuel, le médaillé de bronze par équipe et 5e individuel des JO de Rio Chris Burton (AUS) n’a rien lâché. Il termine le cross sans pénalité et conserve la première place devant les Champions Olympiques Karim Laghouag et Entebbe de Hus. L’australien n’a pas le droit à l’erreur demain car quatre petits points seulement le séparent de son dauphin. Une barre à terre et adieu la victoire !

CCI3* Prix Conseil Départemental de l’Orne : peu de changement en tête

Le nombre de participants à cette épreuve qualificative pour le niveau 4* augmente d’année en année avec chaque fois une qualité grandissante des couples. Pour preuve, l’absence d’incidents sur ce test de cross pourtant le plus difficile du week-end, avec 5700m à parcourir jalonnés par 28 obstacles. En tête de justesse au dressage, Tim Price (NZL) a bouclé le parcours en 9’53’’ soit 7 secondes sous le temps imparti, ce qui lui permet de rester en tête avec Ascona M. A 0.1 pt derrière lui au dressage, Nicolas Touzaint, légèrement en retard sur le cross, pointe désormais à 2.1 pts mais conserve toutefois sa deuxième place associé à Debby. Gilles Pons et Clara Loiseau restent eux aussi au contact (3e et 4e), ce qui n’est pas le cas de Georgie Strang (GBR), 4e hier et désormais 15e à plus de 30 points du leader. Suite et fin de cette épreuve demain avec le saut d’obstacles à 16h30.

CCI2* Prix Devoucoux : Burton...encore !

Décidément, l’australien a une faim de loup ! Profitant des deux refus de Will Furlong (GBR) et du temps dépasse de Tom Goeman (BEL), co-leaders hier, Chris Burton s’est installé dans le fauteuil du patron. Emily Baldwin (GBR), 4edu dressage, n’est pas rentrée à l’heure, chutant au 12erang. Le jeune espoir français Romain Sans, 5e hier, s’est résigné à l’abandon, tandis que Julien Despontin (BEL), 6edu dressage, n’a pas pris le départ aujourd’hui. Plusieurs cavaliers réalisent ainsi une remontée spectaculaire : Mathieu Lemoine gagne dix places (4e), Holly Woodhead (GBR) et Zoé Ivars (FRA) treize (respectivement 5e et 6e), et Christopher Six (FRA) seize (7e) ! Ils seront les premiers à s’élancer demain sur le saut d’obstacles à partir de 10h00.