J’aurais pu vous dire le plaisir de voir Thaïs en tête du provisoire après le cross de la pro élite, mais le cœur n’y est pas. J’aurais pu partager les bonnes nouvelles qu’elle donnait de Risotto qui est tiré d’affaire, mais ce n’est pas le cas de Rebelle de Neuville. La partenaire de Thomas Piejos ne s’est jamais relevée du Burghley ultime obstacle du cross. Alors on parlera de sport une autre fois car nous sommes bien tristes et nos pensées vont vers Thomas et ses proches.