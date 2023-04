A 18 ans Virgil a tout couru ou presque. Les mondiaux de Tryon et de Pratoni. Les JO de Tokyo. Les 5* de Burghley, Luhmühlen et Pau. A domicile à Adélaïde il courait pour la seconde fois et c’est un second podium, cette fois ci-sur la première marche. Bravo à lui et Shane Rose son cavalier.