Lamotte, premier acte

En direct de Lamotte. Sans surprise. Beaucoup de trop. Trop de beaucoup. Sans surprise non plus le classement de dressage après le passage des 19 concurrents (Pascal et Minos un moment rattrapés sont finalement non partants). L’écurie Greenpex-Cavalassur troisième du classement avant cette dernière étape du Grand National a frappé fort puisque Maxime est en tête avec Tina de la Fieffe et que Victor Levecque est troisième avec RNH Mc Ustinov. Les leaders (Karim et Gwen) ont encore leur mot à dire puisque Entebbe a décroché la seconde place à 0,1 point de la tête. Alexis Goury n’est pas beaucoup plus loin pour défendre les chances de l’écurie Forestier avec Vidocq de Tael. Peu de chances néanmoins que le cross change beaucoup le classement. Un parcours très similaire à celui de l’an passé à quelques difficultés en moins près.