Lamotte - Festival Complet

En l’absence des deux ténors Upsilon et Entebbe de Hus, pour des raisons plus ou moins claires l’issue du championnat et du grand national ne font plus guère de doute. Pour cette dernière étape la bataille devait départager Gwendolen / Romantic, Maxime Pica d’Or et Thibault / Siniani dans cet ordre devant les juges. Le cross a s’est joué au chronomètre et seul Maxime est parvenu à tenir les 5’55’’. Il prend donc l’avantage devant Gwen qui a préféré assurer pour ne pas rejouer le scénario polonais. Les deux restent dans la même barre devant Thibaut auquel la finale de Lamotte avait bien réussi l’année dernière.