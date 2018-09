Lamotte, acte 2

Les épreuve avancent et les classements se dessinnent. Dans les 7 ans c’est finalement Bakar de l’Océan qui s’impose, Billy Elmy*Chacok étant à 4 points sur le CSO. Dommage que le premier ne soit pas qualifié pour Le Lion. Dans la Pro Eltie, le cross fait plus de dégâts que prévu. Ils ne sont plus que 13 à la veille du CSO, les couples à 20 points sur le cross ayant décidé d’en rester là. C’est le cas de Maxime et Tina qui étaient en tête après le dressage et qui ambitionnaient de détrôner Karim et Gwen de la tête de classement du Grand National. C’est désormais à Victor de prendre le flambeau de l’écurie, il est à 6 points de la tête détenu par Entebbe et juste derrière le tandem Marie Charlotte / Silas. L’écurie Forestier n’est plus en mesure de rêver après l’abandon d’Alexis après le double refus de Vidocq de Tael.