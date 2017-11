L'Allemagne perd l'argent

Hé bin, ça n'a pas trainé. L’Allemagne n’est plus vice-championne d’Europe. L’analyse de l’échantillon B a comme de bien entendu confirmé que Samourai du Thot était sous Firocoxib. La disqualification de Julia Krajewski a donc suivi de manière automatique. L’Allemagne se retrouve donc parmi les quatre équipe dont la France à ne pas avoir été au bout de ces championnats. Frustrant mais pas bien grave puisqu’il n’y avait pas d’enjeu de qualification pour les JEM ou les JO. Comme d’habitude, on ne saura jamais la vérité. Ce que l’on peut dire c’est que le produit incriminé est bien commode pour satisfaire aux exigences de la dernière inspection des chevaux. Nombre de spécialistes se doutent bien que la forme exceptionnelle des chevaux allemands n’est pas que naturelle mais qu’il faudrait être particulièrement peu inspiré d’utiliser ce produit là particulièrement durable dans l’organisme et facilement détectable.