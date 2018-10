La tête dans les étoiles de Pau

Le tour d’Alexis Goury n’a pas été salué à sa juste valeur. Second à partir et dans le temps à la mode on s’est dit que ce cross de Pau édition 2018 allait être une course plate. Il n’en fut rien. Fox Pitt, Townend, Price ont acheté un bout de terrain comme des bleus tandis que nos petits jeunes ex du pôle saumurois ont accumulé les tours parfaits. Clara qui se dévoile cette année est dans le top ten juste devant Alexis et Thibault est l’overnight leader après un cross sublime. Il a une barre d’avance : un scénario de rêve dont on aimerait bien qu’il dure. Heureusement qu’il que la pluie annoncée n’est pas venue sinon au aurait perdu plus de concurrents. Là c’est quand même un tiers qui n’ira pas plus loin et dix qui finissent avec un refus. Seuls nos petits Français et Gemma sont maxi. Thierry Touzaint ne cachait qu’à moitié qu’Alexis et Thibault devraient être de l’équipe pour les prochains championnats d’Europe. Tous les autres tricolores ont été pénalisés. Dommage pour Arnaud qui faisait un si beau tour avant que son cheval ne se dégonfle. Dommage pour Qatar qui a probablement gagné sa retraite.