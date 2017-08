La tête à toto

Un peu de statistiques. Si on regarde l’historique des meilleurs score de chaque couple, le dressage devrait se jouer dès ce jeudi pour l’individuel avec un match serré entre Upsilon et Seigneur Medicott. Ils passent l’un après l’autre. Sur les performances de l’année, avantage à notre gris d’un dixième de points. Sur une période plus longue avantage à l’Allemand de 3 points. On espère l’impartialité du juge Allemand. Dans tous les cas de figure les chiffres prédisent un duel France Allemagne pour les deux podiums et jusqu’au bout de la compétition, les autre étant loin derrière. Nous devrions avoir un handicap d’une quinzaine de points après le dressage. Si on se base sur la meilleure performance de chacun en CCI*** on aurait un podium Carlile/Townend/Krajewski. Sans Jung, ni Klimke ? Les chiffres n’ont ni mémoire, ni conscience. Ils n'ont que peu de valeur prédictive, surtout en complet. Reste qu’ils démontrent que notre point faible est le CSO avec dans notre équipe 54 % de sans faute en moyenne contre 65 % chez les teutons. Il va falloir serrer les fesses.