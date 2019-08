La sélection pour les Championnats d'Europe à Luhmuhlen;

" Campionnat d’Europe Seniors à Luhmuhlen (GER) 28 août - 1er septembre 2019

Concours complet

À la suite du choix fait par le sélectionneur national Thierry Touzaint et l’équipe fédérale d’encadrement sportif, la Fédération Française d'Equitation communique la liste des couples qui représenteront la France à l’occasion du Championnat d’Europe seniors de concours complet.

Par ordre alphabétique :

• Jean-Lou Bigot & Utrillo du Halage, propriété de Florence Assar - Groupe 1

• Sidney Dufresne & Trésor Mail, propriété Iris de Fleurieu et Agnès Trouble - Groupe 1

• Alexis Goury & Trompe l’œil d’Emery, propriété de son cavalier - Groupe 1

• Christopher Six & Totem de Brecey, propriété de Juliane et François Souweine - Groupe 1

• Nicolas Touzaint & Absolut gold*HDC, propriété du Haras des Coudrettes - Groupe 1

• Thibaut Vallette LCL & Qing du Briot*ENE-HN, propriété IFCE - Groupe 1 "



A noter que ce sera une première pour Christopher Six et un retour pour Jean Lou après 15 ans .