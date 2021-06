Klimke out

I ngrid Klimke s’est fait mal. Elle avait le 4*S de Baborowko quasiment dans la poche avec son fidèle Bobby mais avant l’ultime test elle courait un autre cross avec Cascamara championne des 6 ans en titre engagée dans le 3*S. Une lourde chute à trois obstacles de la fin lui a valu un enfoncement de la cage thoracique.

Elle doit jeter l’éponge pour les JO en complet après l’avoir fait en dressage. Elle espère être dans la course pour les championnats d’Europe. Du coup Hale Bob serait de la partie à la place de Siena Just Do it ce qui mettrait le couple en lice pour un triplé européen qui ne manquerait pas de classe.